E' una ragazza il pirata che ha investito il bimbo di 2 anni a Brescia

Nella notte è stata fermata una ragazza di 22 anni ritenuta responsabile dell'incidente avvenuto martedì a Coccaglio (Brescia) in cui è rimasto gravemente ferito un bambino di due anni. Il bimbo, che era nel passeggino spinto dalla mamma a ridosso delle strisce pedonali, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è stato trasportato in eliambulanza subito dopo lo schianto.

Secondo le prime indiscrezioni la ragazza avrebbe detto di essere scappata per paura. Ora dovrà rispondere di lesioni stradali gravi e omissione di soccorso e fuga. Alla donna si è arrivati grazie alle telecamere stradali.

