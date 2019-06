Oggi l'autopsia sul corpo di Edoardo, morto nella piscina di Mirabilandia

Mirabilandia.it Una delle piscina di Mirabeach

È stata spostata a questa mattina l'autopsia sul corpo di Edoardo Bassani, il bimbo di quattro anni di Castrocaro Terme, nel Forlivese, morto probabilmente per annegamento mercoledì a Mirabeach, la zona acquatica del parco Mirabilandia di Ravenna. L'esame viene eseguito dai medici Franco Tagliaro e Federica Bortolotti, scelti dalla Procura.

Gli indagati con l'accusa di omicidio colposo in cooperazione sono dieci tra cui la madre 37enne del bimbo, il bagnino 18enne che lo ha soccorso per primo, i responsabili a vario livello della sicurezza della struttura e del servizio di salvataggio e, infine, il direttore generale del parco e il direttore operativo.

Nel video sequestrato e analizzato dagli inquirenti emerge chiaramente come la madre abbia lasciato il piccolo da solo vicino a uno scivolo. In quei momenti, Edoardo potrebbe essere stato attirato dalla baby dance appena iniziata in un'altra zona della piscina e, dirigendosi, si sarebbe trovato nella acque alte, annaspando.

Le correnti della vasca hanno poi trascinato il piccolo nel punto in cui è stato ritrovato, a testa in giù. Altri bimbi avrebbero continuato a giocare e a immergersi attorno al corpo. Il piccolo sarebbe rimasto sommerso per tre minuti.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.