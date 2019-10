Bimbo di 8 anni investito su strisce nel Milanese, è in coma

ALEXANDER POHL / NURPHOTO

Un bambino di otto anni è in coma dopo essere stato investito a Cologno Monzese, estrema periferia settentrionale di Milano. Il bimbo è ricoverato all'ospedale Niguarda del capoluogo lombardo.

L'investimento è avvenuto poco dopo le 17 mentre il piccolo stava attraversando viale Lombardia sulle strisce pedonali. Secondo quanto riferiscono i soccorritori, non si sta indagando per omissione di soccorso, circostanza che fa pensare al fatto che l'investitore si è fermato e non si è dato alla fuga dopo l'investimento.

