Una bambina di 10 anni ha cercato di uccidersi a Roma

Voleva togliersi la vita a soli 10 anni, per cause ancora da accertare, ma è stata salvata in extremis da due poliziotte libere dal servizio. E' successo a Roma, dove una bambina si è sporta dal balcone al terzo piano per lanciarsi. A trarla in salvo, due poliziotte della Direzione Centrale della Polizia Criminale che, libere dal servizio, una volta entrate nell'appartamento, l'hanno afferrata stringendola a loro. Le due donne erano state attratte da un capannello di persone intente a guardare verso l'alto e dalle urla di aiuto di un'anziana.

