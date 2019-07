Uno studio francese ha associato le bevande zuccherine al rischio cancro

MONIKA SKOLIMOWSKA / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE Bevande zucchero

Attenzione alle bevande zuccherine: succhi di frutta e bibite gassate potrebbero aumentare il rischio di cancro. A sostenerlo è uno studio dell'università Sorbona di Parigi, pubblicato sul British Medical Journal, che ha seguito oltre 100 mila persone per 5 anni.

Il consumo di bevande zuccherine è aumentato in tutto il mondo negli ultimi decenni ed è stato collegato a un maggiore rischio di obesità, riconosciuta a sua volta come un fattore importante di rischio del cancro. Ora i ricercatori in Francia hanno voluto valutare l'associazione, finora poco studiata, tra le bevande zuccherine e il rischio di cancro. Secondo lo studio, basta bere 100 ml di bevanda zuccherina al giorno - pari a due lattine a settimana - perché aumenti del 18% il rischio di sviluppare un tumore. Dei 2.193 casi di cancro registrati durante la ricerca, i più frequenti sono stati quelli al seno (693), seguiti da quelli alla prostata (291) e al colon (166).



Tuttavia, i dati registrati non hanno individuato una connessione chiara e inequivocabile tra i due elementi: mostra che le persone che, nel corso dei 5 anni, hanno bevuto una maggiore quantità di bevande zuccherine (circa 185 ml al giorno) sono stati piu' colpiti di coloro che sono rimasti sotto i 30 ml al giorno; ma allo stesso tempo, potrebbero aver influito altri comportamenti poco salutari che hanno avuto un impatto sull'insorgere della malattia.



Lo studio quindi non può concludere che le bevande zuccherine provochino il cancro. "Lo studio non offre una risposta definitiva" sul legame tra zucchero e cancro, ma sottolinea come, nel quadro generale, "sia importante ridurre la nostra assunzione di zucchero", ha sottolineato Amelia Lake, dottoressa alla Teesside University.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.