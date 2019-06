In un paese del bergamasco è nata la prima bimba dopo 21 anni 

Un fiocco appeso su una porta dopo ben 21 anni. È accaduto a Dosso di Azzone, in val di Scalve, nella bergamasca, come riporta il quotidiano locale l'Eco di Bergamo.

La piccola Elena, nata alle 17.30 del 22 giugno, è il primo bimbo che vede la luce dal 1998 in questo pugno di case aggrappate alle Orobie. Il paese e' abitato da 29 persone, non ci arrivano neppure i pullman e l'auto e' l'unico mezzo con cui si può uscire dalla frazione.

L'ultimo nato, 21 anni fa, era stato lo zio di Elena. Per celebrare l'evento il parroco il giorno dopo l'arrivo di Elena, domenica 23 giugno, ha fatto suonare per otto minuti le campane della chiesa a festa. La bimba ha occhi chiari e capelli scuri ed e' nata all'ospedale di Esine, in Val Camonica, a 26 chilometri di distanza da Azzone.

Il percorso obbligato per arrivare dal paese bergamasco al nosocomio è una strada di montagna che si percorre in oltre mezz'ora.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.