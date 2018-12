Bella Ciao tra i cori natalizi in chiesa, polemiche a Bologna 

Polemiche a Bologna per un concerto natalizio nella chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù. Nel corso della rassegna è stata inserita "Bella Ciao" tra i cori presentati. La circostanza non è passata inosservata ad alcuni esponenti del centrodestra che hanno manifestato pubblicamente il loro disappunto. Primo fra tutti il deputato di Forza Italia, Galeazzo Bignami. Il video del coro è anche finito sui social.



"È inaccettabile. Un canto di guerra e divisivo, connotato evidentemente e notoriamente da un significato politico - ha lamentato Bignami - non dovrebbe essere cantato in quel contesto e in questo momento. Questo vale per quella canzone, come varrebbe per qualsiasi altra canzone di qualsiasi altra parte politica. Che nessuno ci venga a parlare del fatto che si tratta di un canto della resistenza - ha concluso il deputato di Forza Italia - perché, anche se qualcuno finge di non ricordarselo, da nessuna parte nella nostra Costituzione si fa riferimento a quel periodo storico".

