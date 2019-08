La polizia ha salvato un beagle che era fuggito da casa e vagava in autostrada

Polstrada Il beagle salvato dalla Polstrada sulla A16 ad Avellino

Rudy, un beagle che vagava lungo la corsia di emergenza della A16 vicino Avellino, è stato salvato da una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Avellino Ovest mentre le auto sfrecciavano lungo l'autostrada.

Dopo le prime cure da parte degli agenti intervenuti, il cane veniva dato in affidamento ad struttura specializzata in attesa delle necessarie verifiche. Si era pensato all’ennesimo caso di abbandono, frequenti soprattutto in questo periodo dell’anno, ma le successive attività hanno consentito di rintracciare e riconsegnare il cagnolino alla legittima proprietaria.

Il cane si era allontanato dall’abitazione (non lontana dall'autostrada) attraverso un piccolo varco creato nella rete di recinzione dell’abitazione della fidanzata del proprietario. La fuga di Rudy aveva gettato nell'angoscia l’intera famiglia, ed è stato particolarmente felice il momento nel quale il cane è potuto ritornare nel suo ambiente e tra gli affetti e le coccole dei proprietari.

