Battisti: Bonafede, sarà portato nel carcere di Oristano

Cesare Battisti non sarà portato nel carcere di Roma Rebibbia, ma nel penitenziario di Oristano. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi. L'ex terrorista dei Pac è stato preso in consegna dagli agenti del Gom, il gruppo operativo mobile della Polizia penitenziaria, e per "ragioni di sicurezza", ha spiegato il Guardasigilli, sarà ora portato a Oristano.

