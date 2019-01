Secondo l'avvocato Battisti sta bene

Alberto PIZZOLI / AFP

Cesare Battisti all'arrivo a Ciampino

Ha lasciato il carcere di Massama qualche minuto dopo le 14,30 l'avvocato Davide Steccanella, il legale di Cesare Battisti, l'ex terrorista arrestato due giorni fa in Bolivia, subito estradato in italia, e da ieri rinchiuso nell'istituto di pena oristanese, dove dovrà scontare l'ergastolo. Il colloquio col suo assistito è durato poco più di un'ora.

Ai cronisti che gli chiedevano come avesse trovato Cesare Battisti, il legale si è limitato a rispondere con poche parole: "Fisicamente bene. Come uno che ha avuto ieri una giornata pesante". Il colloquio con Cesare Battisti è stato il primo per l'avvocato Steccanella che in passato non lo aveva mai incontrato. Lasciando il carcere il legale ha espresso contrarietà per quello che ha indicato come lo "show mediatico" che ha accompagnato l'arresto e l'estradizione di Cesare Battisti.

