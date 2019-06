Un ragazzo è stato denunciato per aver esposto una bandiera delle SS sul balcone 

YURIY DYACHYSHYN / AFP



Un ragazzo di 23 anni è stato denunciato per propaganda e istigazione all'odio razziale e religioso per aver esposto dal balcone di casa, in zona Casalotti, una vessillo nero delle SS, le squadre di azione dell'esercito nazista. Allertati da un passante, gli uomini della Digos e del reparto volanti hanno rimosso il vessillo e perquisito l'abitazione, dove sono stati trovati anche un manganello di quelli in libera vendita e dei gagliardetti di ispirazione politica.

"La bandiera delle SS è stata attaccata all'ultimo piano di una palazzina e sembra che sia stata lì per alcune ore prima che i residenti indignati la notassero e chiamassero la polizia", scrive Fanpage. "Come sezione ANPI Montespaccato condanniamo duramente chiunque voglia riproporre ideologie intollerabili, sia fasciste che naziste bocciate già dalla storia e dalla memoria – si legge in un comunicato dei partigiani – Il fascismo non è un'opinione, è un crimine. Tutte le organizzazioni neofasciste e neonaziste vanno sciolte, così come stabilito dalla legge"

