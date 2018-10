Sgominata la 'banda delle spaccate': 32 colpi nel Ragusano

Trentadue colpi contestati tra spaccate, furti d'auto e rapine. Chiuse le indagini sulla cosiddetta banda delle spaccate che ha seminato il panico nei primi mesi di quest'anno nel territorio ibleo. La Squadra Mobile assieme agli agenti dei commissariati di Comiso e Vittoria ha chiuso il cerchio, ed eseguito gli ordini di cattura emessi dal gip di Ragusa a seguito delle indagini coordinate dalla Procura di Ragusa. Raggiunti dai provvedimenti gli ultimi cinque componenti della banda nella terza tranche dell'operazione "Ariete" che ha portato alla cattura di 13 malviventi. La banda è riuscita a compiere anche 8 spaccate in una notte, spesso per accaparrarsi pochi spiccioli ma devastando i locali, utilizzando vecchie auto rubate come "ariete" per sfondare vetrine e saracinesche. Facevano base a Vittoria ma si muovevano in tutta la provincia. Le cinque misure cautelari prevedono la custodia in cercere per quattro degli ultimi componenti della banda e un provvedimento di custodia ai domiciliari. Solo uno degli ultimi presunti autori dei colpi, e' di origine straniera.

