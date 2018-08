Bambina ricoverata per denutrizione, genitori la 'rapiscono' da ospedale

La polizia è sulle tracce di una coppia di genitori che, senza il via libera dei medici, ha portato via la figlia di 10 anni dall'ospedale Regina Margherita di Torino, dove la piccola era ricoverata per denutrizione. L'allontanamento, secondo quanto si apprende dalle forze dell'ordine, sarebbe avvenuto martedì scorso. La polizia ha subito diffuso una segnalazione di ricerche su tutto il territorio nazionale.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it