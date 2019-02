Badante ubriaco picchia anziano invalido nel Bresciano, arrestato

I carabinieri della Stazione di Cazzago San Martino (Brescia) hanno arrestato un cittadino cingalese 47enne che svolgeva compiti di badante di persone anziane perché palesemente ubriaco durante l'orario di lavoro ha picchiato un 77enne approfittando dell'assenza dei familiari dell'anziano. Lo straniero, già con precedenti per rapina, maltrattamenti e violenza in famiglia, nonché dedito all'abuso di alcool, lavorava per l'anziano da una sola settimana, ma già piu' volte era stato sorpreso ubriaco ed incapace di ottemperare a quanto richiestogli.

Nella giornata di lunedì, ubriaco ancora una volta, colpiva con pugni ed oggetti in plastica, utilizzati per la raccolta delle urine, l'uomo del quale invece avrebbe dovuto prendersi cura. L'anziano, infatti, invalido al 100% e costretto a letto, non poteva in alcun modo difendersi. Il badante si è scagliato contro l'assistito perché, a suo dire, stanco e nervoso per non aver dormito l'intera notte, in quanto impegnato più volte a pulire lo stesso ed aiutarlo nei propri bisogni fisiologici e perché avrebbe preteso più giorni liberi nonostante ne avesse già fruito. Approfittando dell'assenza dei familiari e solo in camera col malato, il 47enne lo ha colpito al volto per tenerlo tranquillo e per non essere disturbato.

Una volta rientrati in casa, i familiari, non hanno trovato il badante, che era ubriaco nella sua camera, ma hanno trovato il loro congiunto col viso tumefatto e sanguinante: l'uomo spaventato ed in lacrime, con difficoltà e solo a cenni faceva capire di essere stato picchiato. Moglie e figlio dell'anziano non riuscivano ad allontanare il badante, che invece derideva gli stessi, e pertanto chiedevano aiuto ai carabinieri. L'uomo si è anche scagliato contro i militari intervenuti sul posto, cominciando a colpirli con calci e pugni per non essere fermato. Ad uno dei carabinieri intervenuti venivano strappati e distrutti i pantaloni.

I militari hanno evitato che il cingalese venisse linciato dai curiosi giunti nei pressi. Una volta bloccatolo, i militari rinvenivano, nascosti in vari cassetti, varie bottiglie vuote di whisky da poco consumate. L'uomo è stato arrestato per le lesioni cagionate e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo aver trascorso la notte nelle camere di sicurezza dei carabinieri, l'uomo è stato processato presso il tribunale di Brescia con rito direttissimo. Riconosciuto colpevole, gli è stato vietato il ritorno e la dimora nel Comune di Cazzago San Martino.

