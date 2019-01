Chi è il nuovo avvocato di Cesare Battisti

Franco Cavassi / AGF Davide Steccanella

Non appena messo piede in Italia Cesare Battisti ha immediatamente nominato un avvocato. La scelta è ricaduta su una star del foro di Milano: Davide Steccanella.

Il riferimento allo showbiz non è affatto casuale: Steccanella è il legale di diversi personaggi dello spettacolo, tra le quali Michelle Hunziker e Simona Ventura. Personaggio ecclettico, alterna la professione di avvocato a quella di scrittore appassionato dei più disparati argomenti: dall’opera al calcio. Sua la firma su un libro dedicato a Montserrat Caballè e uno dal titolo “Non passa lo straniero. Ovvero quando il calcio era autarchico”.

Ma soprattutto grande il suo interesse per la cronaca riguardante il terrorismo nostrano; Cesare Battisti non sarà il suo primo cliente con accuse di terrorismo sulle spalle. In passato Steccanella, come ricorda La Notizia, ha assistito nella richiesta di riabilitazione Mario Ferrandi, ex terrorista di Prima Linea e il leggendario boss della banda della Comasina, Renato Vallanzasca.

Steccanella è già andato a Oristano per un primo colloquio con il suo assistito.

