Una donna ha cercato di avvelenare il marito con l'ammorbidente

Non accettava la crisi profonda in cui era caduto il matrimonio, tanto da far decidere al marito di separarsi: così ha versato dell'ammorbidente in una bottiglia d'acqua minerale che l'uomo era solito usare. L'uomo, 62 anni, dopo aver bevuto, ha accusato forte bruciore di stomaco ed è andato di corsa all'ospedale di Bobbio, nel piacentino, dove è stato curato per i sintomi dell'avvelenamento.

La donna, 59 anni - che ha ammesso il fatto - è stata denunciata dai carabinieri per lesioni personali e allontanata da casa su disposizione del magistrato inquirente.

