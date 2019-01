Misterioso attentato nel Beneventano: esplode l'auto di un disoccupato

Un'auto è esplosa poco dopo le 21, lungo la Statale Appia in contrada Cartoppo a Ceppaloni. L'auto, una Citroen C3 era parcheggiata nei pressi dell'abitazione del proprietario, un disoccupato 30enne del posto. La deflagrazione è stata avvertita in tutta la zona e schegge dei vetri e di altre parti della vettura sono state ritrovate a decine di metri di distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l'incendio che si è sviluppato.

I carabinieri del Comando provinciale di Benevento hanno avviato le indagini, raccogliendo la testimonianza del proprietario della vettura, il quale, superato lo choc, non ha saputo spiegare il perché di un attentato simile. I carabinieri stanno ora recuperando i filmati di alcune telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per verificare se siano stati ripresi i possibili responsabili.

