Auto piomba sui tavolini di un bar a Brescia, donna gravissima

Perde il controllo dell'auto e travolge i tavolini di un bar. Il drammatico incidente è avvenuto poco dopo le 13 in via Milano a Brescia. Un'auto è piombata sul dehors del bar Leo Gaio e ha investito in pieno una donna di 45 anni che era seduta. La ferita è stata trasportata all'ospedale Civile e verserebbe in gravissime condizioni. Sul posto gli agenti della Polizia Locale.

