Titoli e aperture: la manovra economica e la sterilizzazione dell'Iva spiegate dai quotidiani in edicola

È stato sterilizzato e scongiurato l’aumento dell’Iva. Il governo ha dato così il via libera alla manovra economica da quasi 30 miliardi. L’approvazione ha creato però forti contrasti nella maggioranza, specie tra Renzi e il Pd, tanto che il premier Giuseppe Conte deve precisare: Renzi non ha nessuna golden share. Ma il governo Conte 2 ha margini davvero ristretti per la manovra di Bilancio 2020, e la nota di aggiornamento al Def sembra confermarlo.

CORRIERE DELLA SERA

Manovra, l’Iva non aumenta

Il governo vara il piano da circa 30miliardi. Crescita Pil: +0,6% nel 2020

LA REPUBBLICA

Governo in manovra

L’asse Di Maio-Renzi blocca l’aumento selettivo dell’Iva. Meno fondi per il taglio del cuneo fiscale Conte: caccia agli evasori, recupereremo 7 miliardi. Bonus “Befana” per chi paga con carta di credito

Voto a 16 anni, dal M5S a Zingaretti tutti d’accordo: facciamolo

LA STAMPA

Iva congelata, servono 7 miliardi

Conte ottimista: li recupereremo dall’evasione. Gualtieri: possibile la rimodulazione delle aliquote

IL MESSAGGERO

Stop all’Iva, mancano 5 miliardi

Il Cdm va la manovra da 29 miliardi: niente aumenti delle aliquote, 14 miliardi dal deficit al 2,2%

Il Mef spera in 7 miliardi dalla lotta all’evasione. Scontro Renzi-Pd.

L’ira di Conte: nessuno ha la golden share

IL GIORNALE

ALTRI 8 MILIARDI DI TASSE

Conte: «L’Iva non aumenterà». Ma i soldi arriveranno da altre imposte

Lotteria del bancomat e tagli ai Comuni: tutte le misure

LIBERO QUOTIDIANO

ARRIVANO LE TASSE SU CASE E AZIENDE

Riforma del catasto, penalità sui contanti, nuovi tributi ambientali:

la manovra aumenta il deficit per foraggiare fannulloni (e brigatisti)

IL FATTO QUOTIDIANO

I CAMBIACASACCA VERSO QUOTA 1000

NEL 2008-2013, LE GIRAVOLTE FURONO 261 DA 180 ELETTI. NEL 2013-’18, 566 CAMBI DA 347 PARLAMENTARI.

NELL’ULTIMO ANNO OLTRE 80 CASI AL SEGUITO DI TOTI E RENZI. CHE PRIMA DICEVA: “SE ESCI DAL PARTITO, DEVI LASCIARE IL SEGGIOLINO”

IL FOGLIO

Perché la manovra può essere espansiva solo con l’aiuto dei mercati

Deficit al 2,2, Iva contenuta, impatto sulla crescita dello 0,2. Svolte poche, ma la riforma strutturale è tutta nello spread

Fardelli passati, balzelli evitati

IL SOLE 24 ORE

Manovra da 30 miliardi, l’Iva non aumenta

Nel 2020 Pil in crescita dello 0,6%, deficit/Pil al 2,2% e il debito scende a 135,2%

Conte e Gualtieri: un super piano antievasione fiscale In arrivo green bond italiani

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Conte disinnesca la mina Iva

Idea superbonus di 475 euro sulle spese, fino a 2.500 con la «card»

Idea voto a sedici anni, c’è l’ok di Palazzo Chigi, Di Maio e Zingaretti​

IL GAZZETTINO DI VENEZIA

Stop Iva, mancano 5 miliardi

Palazzo Chigi vara la manovra: niente aumenti alle aliquote, 14 ricavati dal deficit fissato al 2,2%

Il Tesoro spera di trovare dalla lotta all’evasione i soldi mancanti. Bruxelles sospende il giudizio

IL MATTINO

Costo del lavoro, taglio rinviato

Il governo corregge il Def: bloccato l’aumento dell’Iva, manovra da 29 miliardi

Deficit al 2,2% ma mancano 5 miliardi, il Tesoro ne cerca 7 dall’evasione

LA NAZIONE

Iva ferma, mini taglio delle tasse

Manovra, giù il cuneo fiscale. ‘Bonus Befana’ per chi paga con la carta

IL SECOLO XIX

La manovra di Conte: l’Iva non sale «Dalla lotta all’evasione 7 miliardi»

Il deficit per il 2020 previsto al 2,2%. Chiesta alla Commissione Ue una flessibilità di 14 miliardi

IL TEMPO

Pronto uno scherzetto sulla casa

La manovra sarà accompagnata da un ddl collegato per rivedere tutti i valori catastali

L’ha imposto l’Unione Europea, e alla fine aumenterà l’Imu su gran parte degli immobili.

