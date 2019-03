Fumo da un motore, atterraggio di emergenza per un volo Ryanair a Treviso

Foto: Jose Jordan /Afp Sciopero Ryanair

Procedura d'emergenza per il Boeing 737 Napoli Treviso di Ryanair delle 7,45 di questa mattina: è stato il pilota, poco prima dell'atterraggio - che è comunque avvenuto regolarmente - a segnalare alla torre di controllo del fumo grigio provenire dalla turbina di un motore. E' scattata, come previsto in questi casi,la procedura con i vigili del fuoco in assistenza al veicolo, che hanno accertato una perdita d'olio: tutti i 170 passeggeri a bordo sono comunque scesi regolarmente dall'aereo. Per il volo di ritorno Treviso Napoli - visto che l'apparecchio non è potuto ripartire - è stato subito messo a disposizione un volo alternativo. Nessuna ricaduta in termini di operatività dell'aeroporto.











Ari

