Titroli e aperture: il trionfo dell'ultradestra spagnola nei quotidiani in edicola

Un attentato contro i soldati italiani di stanza in Iraq. Ieri mattina un ordigno rudimentale scoppiato vicino a Kirkuk, ha investito in pieno il convoglio di un team misto di forze speciali. Cinque i militari che sono rimasti feriti, tre in modo grave. Non sarebbero in pericolo di vita, ma ad uno di loro è stata amputata una gamba. Due sono parà Col Moschin dell’Esercito e tre sono incursori Comsubin della Marina militare. Sedici anni fa, il 12 novembre, ci fu la strage di Nassiriya.

E mentre si continua a trattare sullo scudo penale all’Ilva, per Alitalia sembrerebbe vicina una soluzione.

In Spagna Pedro Sánchez perde la scommessa e il partito dell’ultradestra Vox di Santiago Abascal raddoppia i voti.

CORRIERE DELLA SERA

Attacco in Iraq alle forze speciali: feriti 5 italiani

Ordigno rudimentale esplode sotto un blindato. Gravi 3 militari. La strage di Nassiriya 16 anni fa

LA REPUBBLICA

Torna l’Isis, colpiti 5 italiani

Ordigno esplosivo ferisce gruppo di incursori delle forze speciali che assisteva i combattenti curdi contro il Califfato

I militari trasferiti da elicotteri americani a Bagdad. Condizioni gravi, due hanno subito amputazioni alle gambe

Il dolore di Mattarella. Il ministro della Difesa: la missione continua

LA STAMPA

Iraq, attacco jihadista ai soldati italiani Tre feriti sono gravi

Cinque i colpiti: erano in missione con i curdi. Evacuati con elicotteri Usa

IL MESSAGGERO

Bomba Isis, soldati italiani feriti

A 16 anni da Nassiriya ordigno contro 5 militari italiani durante un’operazione contro i curdi

Due incursori hanno subìto amputazioni alle gambe. Oggi al Quirinale il Consiglio di Difesa

Il GIORNALE

FERITI DI GUERRA (MA NON SI PUO DIRE)

Si ripresenta l’Isis con un attentato a cinque incursori di Marina e Col Moschin, un militare perde una gamba

LIBERO QUOTIDIANO

Assumono 450 mila statali

Da venerdì salta il blocco ai concorsi nella Pubblica amministrazione, i grillini ne approfittano per varare un’infornata che ci costerà miliardi. Gli operai dell’Ilva invece rischiano il posto

IL FATTO QUOTIDIANO

“Basta parlare di scudo se Mittal non tiene l’Ilva e tutti gli operai”

INTERVISTA A CONTE. Il premier risponde al “Fatto” su Iraq, Taranto e manovra

IL FOGLIO

CONTRO I CIALTRONI DELL’ACCIAIO

Politica anti industriale, magistratura interventista, errori di una classe non più dirigente, ambientalismo cieco.

L’Ilva di Taranto è lo specchio di un paese in guerra contro sé stesso.

La verità sull’inizio della fine della siderurgia italiana raccontata da chi l’ha vissuta

IL SOLE 24 ORE

Dal 2020 c’è l’Isee precompilato

Le novità dal 1 gennaio. Conti correnti, immobili e redditi della famiglia sono le voci che compariranno automaticamente. Si potrà scegliere tra fai-da-te e assistenza via Caf​

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Ex Ilva, è corsa contro il tempo

Domani altro incontro governo-azienda. Conte vede i parlamentari pugliesi 5S

La Bellanova: Mittal deve trattare con i sindacati. Verso il sì allo «scudo penale»

IL MATTINO

L’Isis attacca gli italiani

Bomba contro i militari a Kirkuk: cinque feriti. Amputata una gamba a due soldati

Stavano scortando i pashmerga curdi. L’esplosione con un ordigno rudimentale

LA NAZIONE

Bomba Isis, soldati italiani straziati

Attentato in Iraq: 5 feriti, 3 gravi. A due militari amputati gamba e piede. Il ruolo del nostro contingente

IL SECOLO XIX

Iraq, attacco contro i militari italiani Cinque feriti, tre sono della Spezia

Ordigno esplode a Kirkuk durante una missione con i curdi. Guerini: la lotta ai jihadisti continua

IL TEMPO

Divise bucate agli spazzini di Roma

La telenovela rifiuti della capitale si arricchisce dell’ultimo clamoroso errore sul vestiario

Taglie sbagliate, etichette non a norma, tessuto rattoppato: è un flop pure quella fornitura

