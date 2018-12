Atac prevede di poter chiudere il bilancio in positivo: "Percorso positivo, grandi soddisfazioni"

Foto: Atac Facebook Autobus Atac rossi (Facebook)

"Ci sarà probabilmente un risultato netto positivo a fine anno: per la prima volta Atac copre con il suo margine operativo lordo gli ammortamenti". Lo ha detto il presidente e ad di Atac, Paolo Simioni, nel corso di una conferenza stampa nella sede dell'azienda del trasporto pubblico del Campidoglio. "Domani sarà il giorno dell'Assemblea dei creditori sul concordato, siamo più che confidenti nel nostro piano. Anche i commissari giudiziali hanno sancito che il nostro piano di concordato è il miglior modo per risarcire i creditori. Abbiamo grande speranza che sarà un percorso positivo che darà grandi soddisfazioni. Abbiamo riavviato le forniture: investito per oltre 153 gare sopra i 100 mila euro e ne abbiamo chiuse 86. Inoltre - ha concluso - abbiamo aumentato le vendite dei biglietti del 3%, un risultato importante".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it