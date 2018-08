Migranti, Salvini: "Aquarius? Dove vuole, ma non qui"

(Afp) La nave Aquarius

"Nave ONG Aquarius con altri 141 immigrati a bordo: proprietà tedesca, noleggiata da Ong francese, equipaggio straniero, in acque maltesi, battente bandiera di Gibilterra. Puo' andare dove vuole, non in Italia!". Lo scrive su Twitter Matteo Salvini. "STOP trafficanti di esseri umani e complici", aggiunge il ministro dell'Interno, insieme agli hashtag #portichiusi e #cuoriaperti.

Il ministro dell'Interno ribadisce una posizione già espressa negli ultimi giorni, non appena si è saputo delle intenzioni della nave della ong Sos Mediterranee di soccorrere migranti in acque libiche e portarle in salvo. Dal 12 giugno scorso, quando ci fu la prima 'crisi' con l'Aquarius (che poi finì nel porto di Valencia) il leader leghista ha sempre ripetuto che bquesta ong non avrebbe mai più ottenuto il consenso ad attraccare in un porto italiano.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it