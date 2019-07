"L'assassino pagherà". Anche Di Maio risponde all'appello del papà di Alessio

(Afp) Luigi Di Maio

Raccolgo le parole di dolore del papa' di Alessio e do la mia parola, anche alla famiglia di Simone, che quell'assassino pagherà per quello che ha fatto". Lo ha detto all'Agi il vicepremier, Luigi Di Maio, rispondendo all'appello del papa' di Alessio. "Lo Stato - ha aggiunto Di Maio - farà giustizia e il governo vigilerà affinché sia fatta in tempi certi, il prima possibile".

