Appalti bus: Mancini provato da arresti, niente interrogatorio

(AGI) - Roma, 9 mar. - Ha preferito fare dichiarazioni spontanee in aula perché non sarebbe in grado di sostenere un interrogatorio con il pm. "In questi mesi ho subito degli arresti, l'ultimo dei quali abbastanza pesante, e non me la sento di sostenere un esame". Riccardo Mancini, l'ex amministratore delegato di Ente Eur, arrestato dal gip e poi rimesso in libertà dal riesame nell'ambito della vicenda legata a 'Mafia Capitale', respinge l'accusa di aver minacciato nel 2009 il manager del consorzio di trasporti Ccc, Alessandro Filabozzi, per indurlo a rinunciare al ricorso contro l'aggiudicazione dell'appalto all'Ati per la fornitura di 45filobus al Comune di Roma, pena l'esclusione da altri futuri affari. Mancini ha fornito particolari su un pranzo in un ristorante del centro storico nel corso del quale, secondo la procura, sarebbe avvenuta la minaccia ai danni di Filabozzi. "Andai a quall'incontro - ha proseguito Mancini - ma non sapevo minimamente che si sarebbe parlato di commesseri guardanti il corridoio mobilita' di Tor Pagnotta ne' sapevo che e Filabozzi avesse partecipato ad una gara di appalto indetta dal Comune di Roma. Durante il pranzo Filabozzi mi parlo' di lavori che avrebbe voluto fare emi volle informare che Ccc avrebbe continuato a lavorare volentieri con il Comune. Tutto fini' in maniera serena".Mancini ha anche aggiunto affermando di essere "legato all'ex sindaco Gianni Alemanno da una vecchia amicizia e di essergli stato accanto durante la campagna elettorale e nei giorni successivi all'insediamento della sua giunta.

