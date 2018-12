Ancona: Migliorano 4 dei 7 feriti gravi della strage della discoteca di Corinaldo

Vigili del Fuoco/dpa Picture-Alliance Strage in discoteca a Corinaldo

Migliorano le condizioni di 4 dei sette giovani ricoverati in gravi condizioni dopo essere stati coinvolti nella calca che si e' scatenata, nella notte tra venerdì e sabato, nel 'Lanterna Azzurra Clubbing', dove sono morti 5 adolescenti e una giovane mamma. È quanto trapela dall'ospedale regionale di Torrette di Ancona, dove sono arrivati in codice rosso.

Tra i ragazzi in miglioramento c'è una giovanissima che ieri è uscita dal coma farmacologico a cui era stata indotta e ha cominciato a respirare autonomamente, come ha riferito la mamma. Tutti i feriti, giovani di età compresa tra 14 e 20 anni, continuano a essere ricoverati nel reparto di rianimazione: per tre di loro, i medici parlano ancora di condizioni critiche ma stabili. Il bollettino medico ufficiale della direzione sanitaria dell'ospedale verrà diffuso questa mattina alle ore 12.

