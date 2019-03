Agf

La Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, durante i controlli sulle strade provinciali, ha sequestrato circa due metri cubi di eternit lasciati lungo il km 35 della Braccianese nel Comune di Civitavecchia.

"Abbiamo preso in carico questo materiale pericoloso per la salute dei cittadini - dichiara il consigliere delegato Matteo Manunta - che ovviamente smaltiremo rispettando le procedure di legge. Sono rammaricato che qualche cittadino, incurante del danno ambientale causato, non abbia avuto l'accortezza di procedere come da procedure previste, condanno questo gesto incivile e pericoloso per l'incolumità pubblica". La Polizia metropolitana sta quindi effettuando tutte le ricerche necessarie per risalire agli autori del danno ambientale.

