Alpinista tedesco precipita per 60 metri sul Monviso: è grave

Grave incidente stamattina sul Monviso, dove un alpinista tedesco è precipitato lungo la via normale, cadendo sulle prime rocce sopra il ghiacciaio superiore. Sul posto al momento dell'incidente erano presenti quattro tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese, che hanno prestato i primi soccorsi. In seguito è arrivata l'eliambulanza del 118. Nonostante una caduta di circa sessanta metri, benché presentasse un politrauma, l'uomo era cosciente. Dopo la stabilizzazione, è stato caricato a bordo e condotto in ospedale. Anche il compagno di cordata, illeso, è stato recuperato con l'elicottero.

