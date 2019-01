Allenarsi di inverno fa bene alla salute, dicono i medici

Nei giorni più freddi dell'anno, i cosiddetti "Giorni della Merla", anche chi è abituato a praticare attività fisica all'aperto rischia di farsi demotivare da basse temperature e clima avverso. Eppure, c'è più di un buon motivo per alzarsi dal letto, coprirsi bene e affrontare il freddo per fare un po' di sport: Consulcesi Club, realtà di riferimento per oltre 100mila medici, in collaborazione con il portale web Sanità Informazione, ha voluto sfatare i falsi miti e stilare un utile vademecum grazie al professor Leonardo Calò, Direttore UOC di Cardiologia del Policlinico Casilino.

Serve continuità nello sport

Molto spesso accade che una persona tenda a fare il possibile per tenersi in forma in estate, o comunque in condizioni climatiche favorevoli. Nelle giornate un po' più fredde o con pioggia, la stessa persona tenderà a mollare e a rimandare tutto a quando il tempo sarà più idoneo. Questo è un atteggiamento molto negativo perchè la continuità dell'attività fisica è uno degli aspetti più impattanti per la nostra salute.

L'aria aperta ci fa bene

Se l'attività fisica viene fatta all'aria aperta in luoghi come boschi o prati, l'organismo umano risente positivamente dell'impatto dell'ossigenazione, per cui senza dubbio è da preferire rispetto all'attività svolta al chiuso. NO AGLI EROISMI. Non c'è bisogno di prestazioni 'eroiche'. Basta un'attività moderata come lunghe passeggiate a passo veloce o jogging.

Maggiore attenzione al riscaldamento

In presenza di basse temperature la fase del riscaldamento deve essere curata con più attenzione, al fine di evitare strappi muscolari e problemi simili. Con un riscaldamento della durata di una decina di minuti, riusciremo ad avere una vasodilatazione arteriosa adeguata e il nostro sangue potrà distribuire ai muscoli una portata di flusso idonea.

L'importanza del giusto abbigliamento

È necessario coprirsi bene e farlo a strati. Il classico keeway va benissimo in condizioni metereologiche mutevoli o quando piove, ma si puo' anche provare a munirsi di coperture che possono essere tolte durante il tragitto.

È ovvio che quando il tempo è molto cattivo è consigliabile non uscire per evitare di bagnarsi per strada e magari ammalarsi successivamente. Il rischio per la salute, in questo caso, non è tanto il freddo in sè, quanto lo stare accaldati e bagnati in una zona ventilata. Il consiglio dunque è di evitare situazioni del genere e di coprirsi rapidamente e farsi una doccia calda.

