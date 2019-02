Agguato nel Napoletano, ucciso 63enne

Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola a Mugnano, nel Napoletano. Si tratta di un operatore del mercato ittico di via Pietro Nenni, Giovanni Pianese, 63 anni compiuti da poco. Pianese è stato ferito mortalmente da un colpo alla testa sparato da un uomo che lo ha avvicinato nei pressi della sua abitazione ed è morto sul colpo, all'incrocio tra via Mercato e via Aldo Moro. Sul posto i carabinieri della locale stazione e i militari della compagnia di Marano. Il 63enne aveva piccoli precedenti lontani nel tempo.

