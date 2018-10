Aggredito fuori da discoteca a Foggia, grave un 18enne

Un 18enne è stato aggredito nei pressi di una discoteca a Foggia ed è ricoverato in prognosi riservata. Il giovane di Lucera è stato portato agli Ospedali Riuniti di Foggia con lesioni molto gravi. Sull'accaduto stanno indagando gli agenti della squadra mobile di Foggia che stanno anche accertando se sia stato un buttafuori della discoteca ad aggredire la vittima o se il giovane sia rimasto coinvolto in una rissa. Il ragazzo, dopo essere stato soccorso e trasportato in ospedale, è stato sedato e gli inquirenti non sono riusciti a raccogliere la sua versione. La polizia sta verificando anche se nella zona ci siano telecamere di videosorveglianza che possano aver registrato immagini utili alle indagini.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it