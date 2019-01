Picchia e aggredisce ex moglie con un machete

Armato di pistola e machete ha sopraffatto l'ex moglie picchiandola e ferendola seriamente. A salvare la donna dall'aggressore è stato l'intervento dell'attuale compagno che ha permesso di arrestare un uomo di 62 anni, di origini calabresi e residente a Pavia.

L'aggressore è piantonato in ospedale dove è stato ricoverato per aver ingerito dei farmaci nel tentativo di uccidersi. La donna, un'infermiera di 49 anni, è stata aggredita mentre era al telefono con il suo compagno davanti all'ingresso di casa. L'ex marito l'ha trascinata in casa minacciandola con una pistola e un machete. Nell'appartamento l'uomo si è accanito contro l'ex consorte, procurandole una frattura al naso e al dito di un piede.

L'attuale compagno della donna, un uomo di 57 anni allarmato per quanto sentito al telefono, si è finto poliziotto riuscendo a entrare in casa trovando la donna con il volto sanguinante, ammanettata e con il nastro adesivo sulla bocca.

L'ex marito è accusato di porto d'arma clandestina, sequestro di persona, lesioni personali aggravate, minacce e danneggiamento per aver infierito anche sull'auto della donna.

