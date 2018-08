Aereo sparito da radar: è precipitato in Francia

E' precipitato in Francia l'aereo con a bordo due persone decollato ieri dalla Germania in direzione Marsiglia e mai giunto a destinazione. Secondo quanto si apprende, entrambi i passeggeri sarebbero deceduti. Stamattina l'elicottero della Protezione civile aveva sorvolato la zona del Col du Breuil, a La Thuile, in Val d'Aosta, dopo che il Soccorso aereo di Poggio Renatico-Ferrara aveva comunicato di aver ricevuto un messaggio sos proveniente dall'area del Mont Miravidi. L'aereo era partito ieri dalla Germania insieme a un altro velivolo, giunto nella città francese.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it