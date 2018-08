Aereo sparisce da radar, ricerche in Val d'Aosta

OEL SAGET / AFP torre di controllo (APF)

Un aereo con a bordo 2 persone, decollato dalla Germania e diretto a Marsiglia non è mai arrivato a destinazione. Dopo aver lanciato un sos è sparito dai radar. Il Soccorso alpino valdostano è sulle tracce del velivolo. Stamattina l'elicottero della protezione civile ha eseguito una ricognizione nella zona del Col du Breuil, a La Thuile, in Val d'Aosta, a seguito della segnalazione del Soccorso aereo di Poggio Renatico-Ferrara di un messaggio sos proveniente dall'area del Mont Miravidi.

Il segnale - secondo quanto si apprende - potrebbe essere stato inviato dal velivolo in questione. Le ricerche, che al momento hanno dato esito negativo, si sono concentrate sul versante italiano, nella zona compresa tra la cresta del Col du Breuil e la strada statale SS26 del Piccolo San Bernardo oltre che sul versante francese, dove opera un elicottero di Lione.

