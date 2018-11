Precipita aereo da turismo nel Veneziano, due morti

Un aereo da turismo, un Siae Marchetti sf 260, e' precipitato nel primo pomeriggio a Caorle, in località Brion nel Veneziano. Morte le due persone che si trovavano a bordo: un istruttore di volo padovano - riportano i media locali - e un professore universitario triestino. Il velivolo è caduto nei pressi dell'aviosuperficie 'Alicaorle' e non è ancora chiaro se fosse in fase di decollo o di atterraggio. I soccorritori giunti subito sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due occupanti.

