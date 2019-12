Morto il giovane accoltellato in discoteca nel Sassarese, un fermo

Paolo Manzo / NurPhoto

Carabinieri

È morto all'ospedale a Sassari il giovane di 26 anni accoltellato nella notte in una discoteca di Ossi (Sassari) durante una lite. Giovanni Fresi era rimasto seriamente ferito da due coltellate all'addome durante una colluttazione avvenuta nel locale 'Blu Star' attorno alle 5 di stamane. Il presunto aggressore, Giuseppe Elmas, coetaneo della vittima, che in un primo momento si era reso irreperibile, è stato rintracciato dai carabinieri a casa della madre: è in stato di fermo per omicidio. I militari l'hanno condotto nel carcere di Bancali a Sassari.

La vittima, per le lesioni al fegato e all'intestino, era stata sottoposta a un intervento chirurgico, ma è morta nel pomeriggio in ospedale.

