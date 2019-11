Vede l'ex fidanzata sul Frecciarossa con un altro uomo, l'accoltella

Vede l'ex fidanzata sul treno insieme ad un altro uomo, estrae un coltello a serramanico e la aggredisce ferendola gravemente. È accaduto questa mattina sul FrecciaRossa 9389 partito da Torino e diretto a Roma. Stando alle prime informazioni l'uomo, un inserviente in servizio sul treno si sarebbe avventato sulla donna colpendola ripetutamente ad una gamba.

Nella carrozza si è creato ovviamente panico e confusione. All'arrivo a Bologna l'intervento della polizia che ha fermato l'uomo e dei sanitari del 118 che hanno soccorso la donna. I passeggeri del treno sono stati fatti tutti scendere e trasbordare su altri convogli.

Dopo l'arrivo nel capoluogo emiliano tutti i viaggiatori a bordo del treno sono stati fatti scendere per i rilievi dell'autorità giudiziaria e sono stati trasferiti in altri convogli. Conclusi gli accertamenti il convoglio, senza passeggeri, è ripartito verso il deposito. Sul posto c'erano, oltre agli agenti della polfer, anche i sanitari del 118 che hanno preso in cura la donna ferita.

Sono due le persone rimaste ferite nell'aggressione avvenuta a bordo del treno Frecciarossa partito da Torino e diretto a Roma. Secondo quanto si apprende, la donna è stata prima aggredita fisicamente e poi ha subito alcune coltellate riportando serie conseguenze. Coinvolto anche un uomo che è rimasto lievemente ferito nel tentativo di frapporsi per aiutare la vittima. Bloccato l'aggressore dalla polizia ferroviaria: sarebbe un inserviente del treno.

