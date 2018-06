(Twitter) Guardia Costiera migranti barcone - twitter - foto d'archivio

La nave 'Diciotti' della Guardia Costeria, con 937 migranti a bordo, si sta dirigendo verso la Sicilia. I migranti sono stati soccorsi in diversi interventi. A quanto si apprende, non è ancora stato definito il porto di attracco. La nave dovrebbe arrivare in Sicilia nella serata di domani.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it