Tenta di salire sul tetto del treno e cade su binari nel Monzese: gambe amputate

Ha subito l'amputazione di entrambe le gambe l'uomo di origini nordafricane di circa 30 anni che ieri pomeriggio è stato investito sui binari del treno nella stazione ferroviaria di Carnate (Monza e Brianza). Stava tentando di salire attraverso il finestrino a sul tetto del treno regionale Milano Porta Garibaldi - Bergamo, ma il convoglio era in partenza, ed è a caduto nella sede dei binari. In quel momento la vettura gli ha segato le gambe: semi amputazione traumatica degli arti inferiori, la prima diagnosi. È stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza in prognosi riservata. Un'ipotesi è che l'uomo abbia tentato di salire sul tetto del treno per gioco.

