Lo spread apre in rialzo a 273 punti

Lo spread tra Btp e Bund nelle primissime contrattazioni apre a 273 punti contro i 269 punti della chiusura di venerdì scorso, dopo essere volato quel giorno a quota 280. Il tasso del decennale oggi è al 3,21%, dopo aver chiuso venerdì al 3,26% e aver toccato un top del 3,27%. Le vendite sui titoli di Stato italiano si sono intensificate sulla scia dei timori per la manovra di bilancio in Italia, dove si profila una sfida con Bruxelles dopo che il governo ha optato per un deficit/Pil al 2,4% nei prossimi tre anni.

