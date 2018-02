Pomezia: vasto incendio in capannone Deodati Ecocar, si teme per l'eternit

Un vasto incendio è divampato intorno alle 21 in un capannone della Deodati Ecocar, fabbrica di rotoloni di carta a Pomezia, sulla via Pontina Vecchia, davanti alla Eco X che andò a fuoco lo scorso maggio. Sul posto sono intervenuti decine di mezzi dei vigili del fuoco. Le fiamme sembra siano state domate ma il timore, secondo quanto riferisce 'Il corriere della città'', è che il tetto del capannone di circa mille metri quadrati, possa essere di eternit, con enormi rischi per l'ambiente e la salute. I carabinieri della Compagnia di Pomezia, che coordinano le operazioni, stanno indagando sulle cause del rogo. Sul posto anche le squadre 22A di Pomezia dei vigili del fuoco, la 32A e AB 32 di Nemi, numerose autobotti arrivate in serata da Roma. Si teme un danno ambientale grave.

