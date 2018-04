Papa: "Incoraggio dialogo per Corea libera dalle armi nucleari"

"Accompagno con la preghiera l’esito positivo del summit intercoreano di venerdì scorso e il coraggioso impegno assunto dai leader delle due parti a realizzare un percorso di dialogo sincero per una penisola coreana libera dalle armi nucleari". Lo ha detto Papa Francesco ai fedeli di piazza San Pietro, subito dopo la preghiera del Regina Coeli. "Prego il Signore - ha aggiunto - perché le speranza di un futuro di pace e più fraterna amicizia non siano deluse, e perché la collaborazione possa proseguire portando frutti di bene per l’amato popolo coreano e per il mondo intero".

