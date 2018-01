Ostia: sono 32 le misure cautelari eseguite. C'è anche Roberto Spada (già in carcere)

Agf Polizia, Ostia

Sono 32 le misure cautelari in corso di esecuzione nell'ambito dell'operazione Eclissi, condotta da Polizia e Carabinieri contro la mafia di Ostia. Tra i destinatari c'e' anche Roberto Spada, considerato uno dei capi del clan e in carcere in attesa di giudizio per l'aggressione a testate al giornalista della Rai, Daniele Piervincenzi del programma Nemo, il 7 novembre scorso.

L'operazione, denominata Eclissi, è cominciato alle 4 del mattino ed è condotta dagli agenti della squadra mobile di Roma, diretti dal Luigi Silipo, e dal nucleo investigativo dei carabinieri di Ostia. Associazione a delinquere di stampo mafioso le accuse formulate dai pubblici ministeri Mario Palazzi e Ilaria Calò, con vari reati tra cui omicidio, estorsione, usura e intestazione fittizia.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it