Ostia: blitz contro mafia del clan Spada, arresti

Dalle prime ore di questa mattina è in corso una vasta operazione di polizia giudiziaria sul territorio di Ostia. Carabinieri e Polizia, con la collaborazione del Nucleo Speciale d'intervento del Comando generale della Guardia costiera, stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Roma su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia a carico di capi e affiliati al clan Spada responsabili, tra l'altro, di "aver costituito, promosso e fatto parte di un'associazione a delinquere di tipo mafioso sul territorio laziale e segnatamente ad Ostia". I particolari dell'operazione, denominata "Eclissi", saranno resi noti in una conferenza stampa in programma alle 11 presso la sala riunioni "Augusto Cocola" della Questura di Roma alla presenza del procuratore aggiunto Dda, Michele Prestipino.

