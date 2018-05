Bimba di poco meno di un anno dimenticata in auto dal padre nel pisano: morta

Una bimba di poco meno di un anno di età è morta dopo che è stata lasciata in auto dal padre. È accaduto a San Piero a Grado, nel pisano. La scoperta è avvenuta intorno alle 16. Personale del 118 intervenuto, non ha potuto che constatarne il decesso. A confermare la notizia i carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche polizia e vigili del fuoco. L'auto con a bordo la bimba era stata parcheggiata fin dal mattino lungo una strada che costeggia una zona alberata non lontano dallo stabilimento industriale dove l'uomo lavora. La piccola era sistemata sopra un seggiolino montato su un sedile della macchina e con ogni probabilità è morta in seguito alla temperatura elevata provocata dal sole che ha battuto per ore sopra la vettura. Quando i soccorritori l'hanno estratta dall'abitacolo della macchina, la piccola era già deceduta.

