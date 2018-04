Molise, Meloni: "Vittoria centrodestra indicazione chiara a Colle"

"La schiacciante vittoria del centrodestra in Molise con il fondamentale contributo di Fratelli d'Italia, l'unico partito che cresce rispetto alle politiche, è un'altra indicazione chiara per il Presidente Mattarella: gli italiani vogliono un governo guidato dal centrodestra e con un programma di centrodestra. Complimenti e buon lavoro al neo governatore Donato Toma! Ora a testa bassa per strappare anche il Friuli Venezia Giulia alla sinistra". quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.



