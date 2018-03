Lombardia: manca il nome di Gori sul simbolo a Mantova, esposto del Pd 

Scoppia un caso sulle schede elettorali di Mantova per le regionali in Lombardia. Le schede della provincia di Mantova sono state stampate con il simbolo con cui il Pd si presenta alle politiche e non quello delle regionali, che riporta al piede del simbolo il nome del candidato alla presidenza Giorgio Gori. Secondo quanto si apprende da fonti del partito, questo errore è alla base un esposto del Pd che a questo punto potrebbe anche chiedere un annullamento del voto nella provincia.

