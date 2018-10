Lavoro: Istat, tasso disoccupazione 9,7%, ai minimi; record occupazione al 59%

Pixabay Lavoro, Industria

Il tasso di disoccupazione scende al 9,7% (-0,4 punti percentuali su base mensile) ad agosto. Lo comunica l'Istat, sottolineando che il calo è di 1,6 punti rispetto a un anno prima. Si tratta del livello più basso da gennaio 2012.

Aumenta invece lievemente il tasso di disoccupazione giovanile che si attesta al 31,0% (+0,2 punti). Torna a crescere (+0,3% su base mensile, pari a +69 mila unità) il tasso d'occupazione che raggiunge il 59,0%, nuovo record dall'inizio delle serie storiche nel 1977. L’aumento congiunturale dell’occupazione, spiega l'istituto, riguarda donne e uomini e si distribuisce tra le persone maggiori di 25 anni. Nell’ultimo mese si stima una crescita dei dipendenti: i permanenti recuperano parzialmente il calo dei due mesi precedenti (+50 mila), quelli a termine continuano a crescere (+45 mila), mentre calano gli indipendenti (-26 mila).

Per il secondo mese consecutivo, la stima delle persone in cerca di occupazione è in forte diminuzione (-4,5%, pari a -119 mila unità). Il calo della disoccupazione si distribuisce su entrambe le componenti di genere e tutte le classi di età.

Su base annua, ad agosto l’occupazione cresce dell’1,4%, pari a +312 mila unità.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it