Ilva: Camusso, sciopero resta ma utile incontro con governo

Lo sciopero indetto dai sindacati per l'11 settembre sulla vicenda Ilva "sicuramente resta, anche se è utile e importante che il governo abbia finalmente deciso di convocare l'incontro". Lo ha affermato il segretario della Cgil Susanna Camusso, intervistata da Rai News 24, a margine della Festa dell'Unita' di Ravenna. "E' molto importante - ha spiegato la sindacalista - però sapere che cosa verrà detto in questo incontro, in quanto il primo tema che abbiamo proposto è che il governo deve uscire dall'ambiguita' di questa lunga stagione, e dire cosa intende fare perchè non puo' scaricare la responsabilià' della decisione sulla gara e sull'affidamento dell'Ilva sulle parti sociali". "Secondo - ha proseguito Camusso -, ci aspettiamo che il governo intervenga per determinare il fatto che l'acquisizione avvenga con le migliori soluzioni possibili sul terreno ambientale e con una risposta positiva all'occupazione, senza dichiarazione di esuberi e sulle condizioni di lavoro e sui salari"

