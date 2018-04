Friuli: seggi aperti, oltre un milione al voto

Seggi aperti dalle 7 in Friuli Venezia Giulia per le regionali e il rinnovo di 19 Comuni, tra i quali Udine. In totale sono 1.369 le sezioni aperte e 1.107.425 gli elettori chiamati alle urne: 535.318 uomini e 572.107 donne. Sono 156.166 gli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Nella circoscrizione di Trieste sono chiamate ad eleggere Consiglio e Presidente della Regione 212.168 persone; in quella di Gorizia 118.817, a Udine 410.617, a Tolmezzo 82.220 e a Pordenone 283.603. I seggi sono aperti dalle 7 e lo rimarranno sino alle 23, mentre gli scrutini cominceranno alle 8 di lunedì 30 aprile. Quattro, i candidati presidente della Regione: Massimiliano Fedriga, 37 anni, leghista sostenuto dal centrodestra, Sergio Bolzonello, 58 anni, della coalizione di centrosinistra, Alessandro Fraleoni Morgera, 48 anni, del Movimento 5 stelle e Sergio Cecotti, 61 anni, del Patto per l'Autonomia. Oltre 400, i candidati che puntano a un posto nella nuova assemblea nel palazzo di piazza Oberdan a Trieste, schierati nelle liste di 11 forze politiche.

